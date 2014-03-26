وصول 31 ضابطا إماراتيا للتدريب فى مصر

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء 31 ضابطا من القوات المسلحة الإماراتية قادمين من دبى فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يشاركون خلالها فى دورة تدريبية، فى إطار الاستفادة من الخبرات المصرية .

وقالت مصادر مسئولة بمطار القاهرة إن الضباط الإماراتيين وصلوا على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وكان فى استقبالهم عدد من ضباط القوات المسلحة المصرية الذين اصطحبوهم لمقر إقامتهم تمهيدا لبدء دورة تدريبية فى إطار التعاون بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية والاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة بعد التدريب المشترك "زايد1" بين قوات البلدين والذى جرى بالإمارات فى وقت سابق الشهر الجارى.