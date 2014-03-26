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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية و الزلازل أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على الدولة حيث يستمر الطقس غائما إلى غائم جزئي بوجه عام مع سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة شمالا وشرقا والرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا مع وجود السحب وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا.  

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 30 - 50/60 كم/ساعة بوجه عام.. والبحر .. مضطرب الموج بإرتفاع قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن خمسة إلى سبعة وتسعة أقدام بالعمق .

ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة التاسعة و 30 دقيقة مساء .. بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الرابعة و 53 دقيقة عصرا .

 درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا      
> الدنيا.
> أبوظبي                     24     17               85           25 .
> دبي                         24     18               75          25 .
> الشارقة                    23     16               80           25.
> عجمان                    23      16               80           30 .
> أم القيوين                 24      17               85           30 .
> رأس الخيمة              24      15               85           35 .
> الفجيرة                   25      19               80           40 .
> العين                      25     16               80           25  .
> ليوا                       25     16               90            30 .
> الرويس                  24     17               85            30 .
> السلع                    25      16              80             25.
> دلما                      23      18             85             45 .
> طنب الكبرى            23      18              85             40 .
> طنب الصغرى          23      18              85             40 .
> أبوموسى               23      18              80             35.

 

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