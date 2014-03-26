شعبان عبد الرحيم في موازين 2014

انضم الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم رسمياً إلى كوكبة نجوم العالم العربي الذين سيحلون ضيوفاً على الدورة المقبلة من مهرجان موازين الدولي المقرّر تنظيمه في الفترة ما بين 30 مايو/أيار و7 يونيو/حزيران المقبلين بالرباط.

وسيكون موعد عشّاق الأغنية الشعبية بالمغرب مع الفنان عبد الرحيم شعبان في فضاءات مسرح أبي رقراق (مطلّ على وادي أبي رقراق)، الذي يفصل بين العدوتين: العاصمة الرباط وسلا، إلى جانب نخبة من نجوم الأغنية الشعبية بالمغرب الذين اعتاد عشاق هذه الأغنية السهر معهم إلى آخر ساعة من الليل في جوّ من السكون، تحت ضياء القمر والنجوم.

وتعدّ مشاركة شعبان في مهرجان موازين الأولى من نوعها، حيث سيغنّي فيها على مسرح "أبي رقراق". وكان المهرجان قد استضاف في دورته سابقاً الفنان المصري الشعبي سعد الصغير.

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