ورشة عمل لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والإجتماعية لمشروع الصحي المتكامل بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، ورشة عمل بمركز ومدينة جرجا ، وذلك لبحث تقييم الأثر البيئي والإجتماعي ، للتجمعات القروية بالمرحلة الأولى لمشروع الصرف الصحي المتكامل ، بقرى نجع مقلد ، نجع كويز ، القرعان وبيت داوود ، والمحاسنة.

صرح بذلك اللواء المهندس محمود نافع ، رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب ، أن محافظة سوهاج ، أولى المحافظات التي إنتهت من إعداد الدراسات وتوفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات.

> كما إستعرض اللواء محمود نافع ، موقف مياه الشرب والصرف الصحي بجرجا ، والتي تتمثل في المشروعات الجاري تنفيذها مثل محطة مياه مزاتا ، والشيخ جبر المدمجة ، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 4 الاف متر مكعب ، وتخدم قريتي مزاتا والشيخ جبر ، بالإضافة إلى مشروع الخزانات العلوية لمحطة مياه جرجا السطحية الجديدة ، وتشمل 3 خزانات والتي من المقرر الإنتهاء منها في شهر يونيه من هذا العام،حيث تخدم هذه المشروعات 80 الف نسمة.

> كما أوضح رئيس مجلس الإدارة ، أنه بلغ عدد السكان المخدوم بالصرف الصحي بمركز ومدينة جرجا ، حوالي 120 الف نسمة بنسبة 24% من إجمالي عدد سكان المركز ، وأنه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحي لعدد 10 قرى ، لتخدم 140 الف نسمة ، وتشمل هذه المشروعات نجع مقلد ، ونجع كويز ، والقرعان ، وبيت داوود ، والمحاسنة ، بتمويل من البنك الدولي وجاري الطرح والبت والترسية، ومشروعات صرف صحي قرى كوم اشكيلو والزنقور والرقاقنة والجواهين بتمويل الإتحاد الأوربى ، وجاري الإعداد لبدء المرحلة الأولى، ومشروع صرف صحي قرية بندار التبينات ، بتمويل من منحة الإمارات وجاري الإعداد للمشروع والتنفيذ من خلال الهيئة القومية وكذلك مشروع صرف صحي قرية المجابرة تنفيذ الهيئة القومية.

> حضر اللقاء محمد عبد الحميد امبابى رئيس مجلس مدينة جرجا ، ورشاد السيد محمد مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، ودكتور مجدي عصر إستشاري إجتماعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والدكتور صفوت خشبة إستشاري بيئي بالشركة القابضة ، وعدد من مسئولي المحافظة.