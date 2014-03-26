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ورشة عمل لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والإجتماعية لمشروع الصحي المتكامل بسوهاج

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ورشة عمل لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والإجتماعية لمشروع الصحي المتكامل بسوهاج ورشة عمل لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والإجتماعية لمشروع الصحي المتكامل بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  ، ورشة عمل بمركز ومدينة جرجا ، وذلك لبحث تقييم الأثر البيئي والإجتماعي ، للتجمعات القروية بالمرحلة الأولى لمشروع الصرف الصحي المتكامل ، بقرى نجع مقلد ، نجع كويز ، القرعان وبيت داوود ، والمحاسنة.

صرح بذلك اللواء المهندس محمود نافع ، رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب ، أن محافظة سوهاج ، أولى المحافظات التي إنتهت من إعداد الدراسات وتوفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات.
> كما إستعرض اللواء محمود نافع ، موقف مياه الشرب والصرف الصحي بجرجا ، والتي تتمثل في المشروعات الجاري تنفيذها مثل محطة مياه مزاتا ، والشيخ جبر المدمجة ، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 4 الاف متر مكعب  ، وتخدم قريتي مزاتا والشيخ جبر ،  بالإضافة إلى مشروع الخزانات العلوية لمحطة مياه جرجا السطحية الجديدة ، وتشمل 3 خزانات والتي من المقرر الإنتهاء منها في شهر يونيه من هذا العام،حيث تخدم هذه المشروعات 80 الف نسمة.
> كما أوضح رئيس مجلس الإدارة ، أنه بلغ عدد السكان المخدوم بالصرف الصحي بمركز ومدينة جرجا ،  حوالي 120 الف نسمة بنسبة 24% من إجمالي عدد سكان المركز ، وأنه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحي لعدد 10 قرى ، لتخدم 140 الف نسمة ، وتشمل هذه المشروعات نجع مقلد ، ونجع كويز ، والقرعان ، وبيت داوود ، والمحاسنة ، بتمويل من البنك الدولي وجاري الطرح والبت والترسية، ومشروعات صرف صحي قرى كوم اشكيلو والزنقور والرقاقنة والجواهين بتمويل الإتحاد الأوربى ، وجاري الإعداد لبدء المرحلة الأولى، ومشروع صرف صحي قرية بندار التبينات ، بتمويل من منحة الإمارات وجاري الإعداد للمشروع والتنفيذ من خلال الهيئة القومية وكذلك مشروع صرف صحي قرية المجابرة تنفيذ الهيئة القومية.
> حضر اللقاء محمد عبد الحميد امبابى رئيس مجلس مدينة جرجا ، ورشاد السيد محمد مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، ودكتور مجدي عصر إستشاري إجتماعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والدكتور صفوت خشبة إستشاري بيئي بالشركة القابضة ، وعدد من مسئولي المحافظة.

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