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بريطانيا ترحب بإرسال بعثة مراقبة إلى أوكرانيا

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بريطانيا ترحب بإرسال بعثة مراقبة إلى أوكرانيا بريطانيا ترحب بإرسال بعثة مراقبة إلى أوكرانيا

ويليام هيج وزير الخارجية البريطانية

رحبت بريطانيا اليوم بإرسال بعثة مراقبة لأوكرانيا، معربة في نفس القوت عن ادانتها لرفض روسيا السماح لهذه البعثة بدخول شبه جزيرة القرم.

وبعد إعلان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إرسال فريق مكون من مائة شخص لأوكرانيا، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج ” أرحب بقرار منظمة الأمن والتعاون لنشر بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا التي يمكن أن تساعد في تقديم مساهمة كبيرة لتهدئة الوضع.”

وأضاف “منذ بدء هذه الأزمة وجهة الدعوة لارسال بعثة مراقبين محايدة ومستقلة للتحقق من الوقائع على الأرض، وهذه خطوة هامة للقيام بذلك”.

وأوضح وزير الخارجية أن مهمة البعثة هي جمع المعلومات، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد، والبدء في النظر في كيفية معالجة أوجه القلق لجميع الأطراف.”

وأعرب وزير الخارجية عن خيبة أمله بقرار السلطات الروسية بعدم السماح لبعثة المراقبة بدخول شبه جزيرة القرم، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن الأمر ليس مفاجأة.

وأكد على أن المملكة المتحدة لا تعترف لا بالاستفتاء، الذي وصفه بغير القانوني، في القرم ولا بقرار الرئيس فلاديمير بوتين بضمها، والذي وصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

أ ش أ

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