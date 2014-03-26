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المستشار الثقافى لدولة الكويت يتفقد منشآت جامعة كفرالشيخ

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المستشار الثقافى لدولة الكويت يتفقد منشآت جامعة كفرالشيخ المستشار الثقافى لدولة الكويت يتفقد منشآت جامعة كفرالشيخ

استقبل الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بمكتبه، الدكتور فريح عويد العنزى، رئيس المكتب الثقافى لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، حيث اصطحب رئيس الجامعة ضيفه الكويتى إلى مركز المعلومات والتطوير وقاعة المؤتمرات وكليات الطب البشرى والمستشفى الجامعى وكلية الهندسة وكلية التجارة بأقسامها المختلفة.

وقام رئيس الجامعة ورئيس المكتب الثقافى لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، بزيارة معامل كلية العلوم (معمل النانو تكنولوجى- معمل الفيزياء النووية - معمل الطاقة الجديدة والمتجددة ) ومعامل (اللغات والصوتيات –الجغرافيا –الآثار – الحاسب الآلى للمكفوفين بكلية الآداب).

وقال رئيس الجامعة، إنه جارى تجهيز استوديو إعلامى لشعبة الإعلام بكلية الآداب .

ومن جانبه أبدى العنزى، إعجابه الشديد بالجامعة، وقال إنها تواكب متطلبات العصر الحديث، وتضاهى جامعات عالمية.

يذكر أن عدد الطلاب الكويتيين بالجامعات المصرية وصل إلى نحو 14 ألف طالب، منهم 8 آلاف بمرحلة البكالوريوس، و6 آلاف بالدراسات العليا.

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