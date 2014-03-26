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"الداخلية": نتخذ كل الإجراءات لإجهاض مخططات "الإخوان"

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"الداخلية": نتخذ كل الإجراءات لإجهاض مخططات "الإخوان" "الداخلية": نتخذ كل الإجراءات لإجهاض مخططات "الإخوان"

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استغلال الجامعات لإحداث حالة جديدة من عدم الاستقرار قبل الاستحقاق التالى وهو الانتخابات الرئاسية، مؤكّدًا أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لإجهاض أية مخططات لهم.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلةٍ هاتفية للإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى " على فضائية "mbc مصر"، أن قوات الأمن سيطرت على الموقف اليوم فى الجامعات، مشيرًا إلى أنه كانت هناك دعوات أطلقوها منذ عدة أيام لاحتلال عدد من الميادين وأحداث اليوم كانت محاولة من الإخوان بجامعة القاهرة لاحتلال ميدان النهضة

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