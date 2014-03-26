مقتل مهرب على الحدود “المصرية- الإسرائيلية” إثر تبادله لإطلاق النار مع الأمن

أكد مصدر أمني أن الحدود المصرية الإسرائيلية بوسط سيناء صباح اليوم، الأربعاء،شهدت مصرع مهرب إثر تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن عند محاولته التسلل إلى الجانب الآخر، بحسب ما أوضحت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء .

وأضافت المصادر أن قوات قطاع الأمن المركزي أفشلت محاولة تسلل وتهريب عند العلامة الحدودية 42 جنوب معبر العوجة في وسط سيناء، مضيفة أن أفراد الأمن المكلفين بالحراسة رصدوا محاولة مجموعة من المهربين التسلل للجانب الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل مهرب وفرار الآخرين إلى عمق الصحراء، وبعد إبلاغ الجهات المختصة تم نقل جثمان المهرب إلى مستشفى رفح العام .