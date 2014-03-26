أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل مهرب على الحدود “المصرية- الإسرائيلية” إثر تبادله لإطلاق النار مع الأمن

Google+ Print
مقتل مهرب على الحدود “المصرية- الإسرائيلية” إثر تبادله لإطلاق النار مع الأمن مقتل مهرب على الحدود “المصرية- الإسرائيلية” إثر تبادله لإطلاق النار مع الأمن

قوات حرس الحدود

أكد مصدر أمني أن الحدود المصرية الإسرائيلية بوسط سيناء صباح اليوم، الأربعاء،شهدت مصرع مهرب إثر تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن عند محاولته التسلل إلى الجانب الآخر، بحسب ما أوضحت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء .

وأضافت المصادر أن قوات قطاع الأمن المركزي أفشلت محاولة تسلل وتهريب عند العلامة الحدودية 42 جنوب معبر العوجة في وسط سيناء، مضيفة أن أفراد الأمن المكلفين بالحراسة رصدوا محاولة مجموعة من المهربين التسلل للجانب الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل مهرب وفرار الآخرين إلى عمق الصحراء، وبعد إبلاغ الجهات المختصة تم نقل جثمان المهرب إلى مستشفى رفح العام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا