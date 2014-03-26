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وزير الداخلية يطالب الشباب بمساندة الشرطة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب

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وزير الداخلية يطالب الشباب بمساندة الشرطة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب وزير الداخلية يطالب الشباب بمساندة الشرطة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على ضرورة مساندة المواطنين ولاسيما شباب المؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب ، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين يعد أحد أهم ركائز العمل الشرطي .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم مع عدد من ممثلي القوى الشبابية والإئتلافات الثورية بديوان عام الوزارة وذلك في إطار اللقاءات المستمرة مع كافة القوى والتيارات إنطلاقًا من تقدير الوزارة لدور الشباب في بناء مستقبل البلاد .

واستعرض وزير الداخلية في بداية اللقاء التحديات الأمنية التي تواجه وزارة الداخلية في هذة المرحلة الحرجة من عمر الوطن .

واستمع الوزير إلى رؤى ومقترحات الحضور من الشباب الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التي يقدمونها من أجل حماية أمن الوطن والمواطن ، مؤكدين دعمهم وتأييدهم الكامل للجهود الأمنية في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب .

وفي نهاية اللقاء حيا الحضور أرواح شهداء الوطن وقاموا بالوقوف دقيقة حداد ترحما على أرواحهم .

أ ش أ

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