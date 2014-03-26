إبطال مفعول عبوة ناسفة قبل انفجارها في سيناء

أكد مصدر أمنى ، أن الأجهزة الأمنية ، تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة ، زرعت قرب طريق رئيسى جنوب مدينة العريش، حيث تم تأمين المنطقة أثناء عملية إبطال العبوة الناسفة.

كانت قافلة تابعة لقوات الأمن بشمال سيناء ، قد تعرضت لوابل من الرصاص ، فى مدينة الشيخ زويد ، وردت القوات بالمثل على مصادر الهجوم.

و ذكرت مصادر أمنية ، أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة طراز فيرنا ، قاموا بإطلاق دفعات من الرصاص تجاه قافلة أمنية قرب ضاحية الكوثر على الطريق الدولى الشيخ زويد – رفح ، مستغلين وجود مجمعات مدارس بالمنطقة ولاذوا بالفرار.