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إبطال مفعول عبوة ناسفة قبل انفجارها في سيناء

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إبطال مفعول عبوة ناسفة قبل انفجارها في سيناء إبطال مفعول عبوة ناسفة قبل انفجارها في سيناء

أكد مصدر أمنى ، أن الأجهزة الأمنية ، تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة ، زرعت قرب طريق رئيسى جنوب مدينة العريش،  حيث تم تأمين المنطقة أثناء عملية إبطال العبوة الناسفة.

كانت قافلة تابعة لقوات الأمن بشمال سيناء ، قد تعرضت لوابل من الرصاص ، فى مدينة الشيخ زويد ، وردت القوات بالمثل على مصادر الهجوم.

و ذكرت مصادر أمنية ، أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة طراز فيرنا ، قاموا بإطلاق  دفعات من الرصاص تجاه قافلة أمنية قرب ضاحية الكوثر على الطريق الدولى الشيخ زويد – رفح ، مستغلين وجود مجمعات مدارس بالمنطقة ولاذوا بالفرار.

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