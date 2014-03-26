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رونى: اللعب أمام مانشستر يونايتد فى “الأولد ترافورد” لم يعد أمرًا يثير الرهبة

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رونى: اللعب أمام مانشستر يونايتد فى “الأولد ترافورد” لم يعد أمرًا يثير الرهبة رونى: اللعب أمام مانشستر يونايتد فى “الأولد ترافورد” لم يعد أمرًا يثير الرهبة

اعترف واين رونى نجم مانشستر يونايتد بأن فريقه فقد ” عامل الرهبة ” الذى تميز به فى السابق وكان يعد من بين العوامل التى تكون فى صالحه خاصة عندما يخوض أى مباراة على أرضه بملعب الأولد ترافورد .

وكان الشياطين الحمر قد تعرضوا خلال الموسم الحالى لستة هزائم فى الأولد ترافورد فى البرمير ليج وهو ما يزيد عن عدد الهزائم التى منوا بها على ملعبهم على مدار أى موسم من المواسم الثلاثة الماضية .

وقال رونى الذى يبلغ من العمر 28 عاما فى تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء فى أعقاب الفوز الكبير الذى حققه مانشستر سيتى على جاره اللدود مانشستر يونايتد فى عقر داره 3 / صفر ” أننى لا أعرف ما الذى حدث ولكننا لم نكن جيدين بالقدر الكافى، إن هزيمتنا على ملعبنا ست مرات حتى الأن تعنى أننا فقدنا عامل الرهبة الذى كنا نتمتع به من قبل عندما نلعب على أرضنا ” .

وأضاف قائلاً ” أن مباراتنا امام مانشستر سيتى كانت ليلة سيئة بالنسبة لنا غير أنه ينبغى لنا مع ذلك أن نستمر وأن نسعى من أجل تصحيح مسارنا ” .
> أ ش أ

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