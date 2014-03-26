روما يقدم مشروع بناء ملعب جديد يسع لـ52 ألف مشجع

إفي - قدم نادي روما الإيطالي اليوم مشروع بناء ملعب جديد يسع 52 ألف مشجع، قابلة للزيادة إلى 60 ألفا، من المنتظر افتتاحه في موسم 2016-2017.

وسيحمل الملعب الجديد اسم "ستاد روما" ليخلف الملعب الحالي للـ"ذئاب" ملعب الأوليمبيكو.

ولم يكشف نادي العاصمة عن تكلفة المشروع، إلا أن صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) أشارت إلى أنه سيتكلف 300 مليون يورو.

وقدم المشروع اليوم الأربعاء بمقر بلدية روما بحضور العمدة إجناسيو مارينو ورئيس النادي جيمس بالوتا.

ويعد "ستاد روما" ثاني ملعب بملكية خاصة في إيطاليا بعد ملعب فريق يوفنتوس الذي افتتح في 2011.

وأشاد الرئيس بالوتا وقائدا الفريق فرانشيسكو توتي وجيوزيبي روسي بالمشروع المستقبلي، واعتبروه مصدر فخر للنادي وبادرة ستجلب العديد من الإيجابيات والأرباح له.

يذكر أن ملعب الأوليمبيكو افتتح عام 1953 ، وتمتلكه بلدية روما، ويسع لـ73 ألف مشجع.