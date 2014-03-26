مدرب نكانا: نواجه الزمالك ' المنضبط ' بفريق جديد

يؤمن ماسوتسو موالا المدير الفني لنكانا الزامبي بحظوظ فريقه في لقاء العودة لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك رغم التعادل السلبي 0-0.

ويحل نكانا ضيفا على الزمالك يوم الأحد في لقاء الإياب، والفائز بأي نتيجة يتأهل لدور المجموعات مباشرة.

وقال موالا في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي الرسمي: "أعلم أننا قدمنا شوطا سيئا أمام الزمالك في لقاء الذهاب ولكن كان هذا في الماضي".

وأضاف "لدينا الآن فريق جديد برؤية جديدة، إنهم فريق منضبط تكتيكيا، وكنا الأفضل في مباراة الذهاب رغم النتيجة".

وأشار موالا "لدينا غيابات وسنجري بعض التغييرات التكتيكية في لقاء العودة".

ويغيب ثلاثة لاعبين أساسيين عن نكانا في لقاء الإياب للإيقاف والإصابة.