غداً.. جبهة "مصر بلدى" تعقد مؤتمرها الاقتصادى الأول

تعقد جبهة مصر بلدى، غدا الخميس، بأحد فنادق القاهرة، مؤتمرها الاقتصادى الأول بحضور اللواء أحمد جمال الدين، المنسق العام للجبهة، حيث ستتقدم بـ7 مشروعات قومية للرئيس القادم، كما سيتم مناقشة استكمال ودعم خارطة المستقبل.

ومن ضمن المشروعات التى ستناقشها الجبهة مشروع للمياه، وسيناقشها الدكتور وزير الرى السابق، والدكتور مغاورى شحاتة، كما يتضمن مشاريع خاصة بالتعليم يناقشها الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم الأسبق، ويأتى ذلك فى إطار دعم الجبهة لخاطرة المستقبل وخلق نوع من الاستقرار الاقتصادى وحل مشكلات البطالة .

وقال الكاتب الصحفى محمود بكرى، أمين الإعلام بالجبهة، إن المؤتمر يهدف إلى تقديم سبعة مشروعات قومية كبيرة طويلة وقصيرة المدى إلى الرئيس القادم للخروج بمصر من أزماتها والمضى نحو طريق الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن الجبهة قيادة وأعضاء يعملون على قدم وساق من أجل تقديم الدعم لاستكمال خارطة المستقبل ورفعة هذا الوطن .