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وزير النقل يلتقى وفد "موانئ دبى" لمناقشة أزمة عقد امتياز "السخنة"

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وزير النقل يلتقى وفد "موانئ دبى" لمناقشة أزمة عقد امتياز "السخنة" وزير النقل يلتقى وفد "موانئ دبى" لمناقشة أزمة عقد امتياز "السخنة"

التقى اليوم الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، وفدا من قيادات شركة موانئ دبى العالمية، لمناقشة أزمة عقد الامتياز لمحطة حاويات ميناء العين السخنة الذى تديره الشركة، من خلال سيطرتها على 90% من أسهم شركة تنمية السخنة صاحبة الامتياز منذ عام 2008.

وأكد "الدميرى"، فى تصريحات صحفية بعد اللقاء، وجود جو من التفاؤل والتوافق بين الوزارة والشركة من أجل إيجاد حلول سريعة لجميع لجميع المشكلات القائمة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل مع الشركة لحل هذه المشكلات ودراسة إمكانية زيادة استثماراتها فى ميناء السخنة.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق بين الجانبين على المتابعة الدورية من خلال عقد اجتماع شهرى لمناقشة المشاكل العالقة وتحقيق المطالب المتعلقة بتطوير ميناء السخنة طبقاً للمخطط الشامل الذى سوف يتم الاتفاق عليه، ولزيادة حجم التجارة الواردة والصادرة من وإلى الميناء مع إنشاء المناطق اللوجستية التى تحقق هذه الأهداف.

وأشار "الدميرى" إلى أنه تم الدفع بـ2 قاطرة تم بناؤها حديثاً فى شركة التمساح بهيئة قناة السويس بتكلفة قدرها 140 مليون جنيه، وذلك للعمل مع السفن التى تتردد على ميناء السخنة لتحقيق الإنسيابية المطلوبة فى تأمين دخول السفن العملاقة إلى الميناء.

فيما قال أنيل واتس، نائب الرئيس التنفيذى لموانئ دبى العالمية، مدير العمليات الأول أن الشركة تدرس زيادة الاستثمار بشكل أكبر بما يدعم الاقتصاد المصرى ويعزز نموه، ويضع البلد فى مكانة متقدمة فى ظل التنافس العالمى، خاصة مع إطلاق مشروع تنمية قناة السويس الذى سيحول لمركز عالمى للتجارة بما يعد إضافة حقيقية ليس لمصر فقط بل للمنطقة ولحركة التجارة العالمية.

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