نائب رئيس الهيئة القومية للبريد ينجح فى إنهاء إضراب موظفي أسوان‎

أكد رفعت شبل، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، أن جميع مكاتب بريد محافظة أسوان عادت للعمل مرة أخرى، وتم عدول الموظفين عن إضرابهم لمراعاة مصلحة المواطنين، موضحًا أن المشكلة الكبرى كانت في مكتب بريد كوم أمبو الرئيسى ، والذي إستمر إضراب العاملين فيه لمدة ثمانية أيام ، وخاصة أنه يضم 52 ألف عميل دفاتر توفير، و6 آلاف من أصحاب المعاشات.

وأضاف شبل ، أننا إستعنا بموظفين من مكتب بريد أسوان لفتح مكتب بريد كوم امبو ، وأن مدير المكتب ومعه 6 موظفين أخرين ممتنعين عن العمل، وتم توريد مبلغ 2 مليون جنيه من فرع أسوان ، ليعمل بهم الفرع لأن خزينته مغلقة من قبل الموظفين المضربين ، حيث قدمت الخدمة للجمهور بشكل طبيعى، لافتًا إلى أن الموظفين الممتنعين عن العمل سيتم محاسبتهم ونقلهم من المكتب الرئيسى بكوم أمبو.

جاء ذلك على هامش زيارته لمحافظة أسوان ، التي من المقرر إنتهاءها مساء اليوم، لحل مشكلة إضراب العاملين في مكاتب البريد، وإستئناف حركة العمل بها لتقديم الخدمات للجمهور.