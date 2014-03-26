المالية: انخفاض عجز الموازنة إلى 123.6 مليار جنيه خلال 8 أشهر

انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2013/ 2014 ليصل إلى 123.611 مليار جنيه أي ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 146.49 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.

وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.4 نقطة مئوية خلال 8 أشهر مقابل 3.6 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وأوضح أن إيرادات الدولة زادت خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2013 / 2014 لتصل إلى 254.224 مليار جنيه مقابل 184.851 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك بفضل الإيرادات غير الضريبية التي سجلت 165.466 مليار جنيه، والإيرادات الضريبية 148.758 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2013 / 2014 لتسجل 68.671 مليار جنيه مقابل 56.482 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن صعود الضرائب على الممتلكات مسجلة 12.615 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 10.828 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) لتسجل 11.059 مليار جنيه خلال 8 أشهر مقابل 10.777 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما انخفضت الضرائب على السلع والخدمات لتصل إلى 56.172 مليار جنيه مقارنة مع 58.552 مليار جنيه.

وزادت عوائد الملكية لتصل إلى 34.191 مليار جنيه مقارنة مع 27.307 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات مسجلة 14.125 مليار جنيه خلال 8 أشهر مقابل 10.0460 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2013 / 2014 ليصل إلى 373.316 مليار جنيه مقابل 329.892 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث زاد باب الأجور وتعويضات العاملين خلال 8 أشهر مسجلا 108.237 مليار جنيه مقابل 88.602 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وصعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 109.373 مليار جنيه خلال 8 أشهر مقابل 105.329 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق له، وزادت مدفوعات الفوائد خلال (يوليو – فبراير) 2013 / 2014 لتسجل 95.379 مليار جنيه مقارنة مع 83.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وزاد باب شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) مسجلا 22.48 مليار جنيه خلال 8 أشهر مقابل 17.83 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

> أ ش أ