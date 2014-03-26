الداخلية: عناصر تنظيم الإخوان حاولوا الاعتصام بميدان “النهضة”

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إنه عقب ظهر اليوم تجمع عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ومجموعة من طلبة جامعة القاهرة المنتمين لذات التنظيم فى محيط الجامعة بمنطقة بين السرايات بالجيزة، وقاموا بقطع الطرق والاشتباك مع الأهالى وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وإلقاء زجاجات المولوتوف والألعاب النارية والشماريخ فى محاولة للإعتصام بميدان النهضة.

و أضاف المصدر فى بيان رسمى صادر عن الوزارة، إن قوات الشرطة تعاملت معهم بقنابل الغاز المسيّل للدموع وتمكنت من تفريقهم وضبط عدد منهم، وأصيب عدد من رجال الشرطة بطلقات خرطوش وحروق وجروح قطعية وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط جامعة القاهرة للتعامل مع ما يستجد من أحداث.