الإسماعيلي يعترض على ملاعب التدريب في أنجولا بسبب الزحام

أ ش أ - اعترض بديع أبو علي عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، ورئيس بعثة الفريق في أنجولا، على ملعب التدريب الذي خصصه مسئولي نادي بترو أتليتكو لابتعاده عن فندق إقامة الفريق، بالإضافة إلى الزحام المرورى في شوارع العاصمة الأنجولية "لوندا".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بترو أتليتكو الأنجولي مساء الأحد المقبل على ملعب 11 نوفمبر بلواندا في إياب دور الـ16 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان رئيس بعثة الإسماعيلي قد اعترض أيضا خلال الأيام الماضية على مقر إقامة بعثة الفريق الأصفر، وطالب بتغييره، إلا أن مسئولي الفريق الأنجولي رفضوا بسبب عدم توافر حجز بالفنادق الآخرى نظرا لإقامة أحد المؤتمرات الكبرى بلوندا خلال الفترة الحالية.

وفي سياق آخر، طالب أبو علي الجاليات العربية المقيمة بالعاصمة الأنجولية "لوندا" بمؤازرة فريق الإسماعيلي خلال مباراته الإفريقية المقبلة أمام بترو أتليتكو.

وتقرر أن يخوض الإسماعيلي مرانه الأساسي بعد غد الجمعة على إستاد 11 نوفمبر الذي سيستضيف اللقاء، وذلك بسبب إقامة أحد مباريات الدوري الأنجولي على نفس الملعب يوم السبت، مما يصعب إقامة المران الأخير للدراويش عليه.