الصحة: 30 إصابة وحالة وفاة واحدة في تظاهرات اليوم بالجيزة والشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن ارتفاع أعداد المصابين إلي 28 وحالة وفاة في مظاهرات داخل محافظتين وذلك منذ الساعة 9 صباحا إلي الساعة 5 مساء.

وأوضح البيان – الصادر منذ قليل – أن محافظة الجيزة شهدت 14 إصابة في تجمعات ومظاهرات أمام جامعة القاهرة تم نقل 3 منهم إلي مستشفي أم المصريين بالإضافة إلي 11 مصاب تم نقلهم الي مستشفي الطلبه الجامعى ، إضافة إلى وقوع حالة وفاة واحدة .

وفي محافظة الشرقية وقعت 16 إصابة في أشتباكات بين الطلبة وقوات الأمن داخل جامعة الزقازيق بكلية اﻵداب ، حيث تم نقل 14 مصاب إلي مستشفي الزقازيق فيما تم علاج اثنين في مكان الحدث ولا يوجد إصابات في باقي المحافظات.

أ ش أ