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الصحة: 30 إصابة وحالة وفاة واحدة في تظاهرات اليوم بالجيزة والشرقية

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الصحة: 30 إصابة وحالة وفاة واحدة في تظاهرات اليوم بالجيزة والشرقية الصحة: 30 إصابة وحالة وفاة واحدة في تظاهرات اليوم بالجيزة والشرقية

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم  عن ارتفاع أعداد المصابين إلي 28 وحالة وفاة في مظاهرات داخل محافظتين وذلك منذ الساعة 9 صباحا إلي الساعة 5 مساء.

وأوضح البيان – الصادر منذ قليل – أن محافظة الجيزة شهدت 14 إصابة في تجمعات ومظاهرات أمام جامعة القاهرة تم نقل 3 منهم إلي مستشفي أم المصريين بالإضافة إلي 11 مصاب تم نقلهم الي مستشفي الطلبه الجامعى ، إضافة إلى وقوع حالة وفاة واحدة .

وفي محافظة الشرقية وقعت 16 إصابة في أشتباكات بين الطلبة وقوات الأمن داخل جامعة الزقازيق بكلية اﻵداب ، حيث تم نقل 14 مصاب إلي مستشفي الزقازيق فيما تم علاج اثنين في مكان الحدث ولا يوجد إصابات في باقي المحافظات.

أ ش أ

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