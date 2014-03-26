ميسي وبايرن ميونخ ونادال أبرز الفائزين بأوسكار الرياضة

فاز بطل سباقات الفورمولا1 الألماني سباستيان فيتل، والسباحة الأمريكية ميسي فرانكلين اليوم بجائزة لاوريوس، المعروفة بأوسكار الرياضة، كأفضل رياضي ورياضية لعام 2013.

وحصد فيتل، بطل العالم أربع مرات على التوالي في سباقات الفورمولا1 بجائزة الرياضي الأفضل في العام الماضي، فيما توجت ميسي، التي فازت في الـ18 من عمرها بست ميداليات ذهبية، بلقب أفضل رياضية خلال الحفل السنوي الذي أقيم بالعاصمة الماليزية كوالالامبور.

وفاز فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بجائزة "أفضل فريق جماعي".

وحصل نجم التنس الإسباني رافائيل نادال على جائزة "أفضل عودة"، حيث توج بعد عودته من إصابة دامت سبعة أشهر ببطولتي رولان جاروس وأمريكا المفتوحة من بين بطولات عديدة.

بينما نال مواطنه مارك ماركيز بطل سباقات الدراجات البخارية جائزة "أفضل موهبة واعدة" حيث أصبح أصغر سائق في التاريخ يفوز ببطولة العالم (21 عاما).

وفازت الفرنسية ماري بوشي بطلة التزحلق على الجليد بجائزة "أفضل رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتوج البريطاني جيمي بيستويك نجم دراجات "بي إم إكس" بجائزة أفضل لاعب في الرياضات الخطيرة.

وعلى صعيد الجوائز الخاصة، منح منتخب أفغانستان للكريكيت جائزة "الروح الرياضية".