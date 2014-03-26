ريال مدريد يعسكر في إسرائيل الصيف المقبل

إفي - يشارك عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني في معسكر مصغر في مدينة عسقلان الإسرائيلية الصيف المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين في مدينة عسقلان الساحلية أن المعسكر ستكون مدته أسبوع وسيقدم للإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم من سبعة إلى 17 عاما فرصة "التدريب مع واحد من أفضل الفرق بالعالم".

وأضافت الصحيفة في تقديمها للحدث "آلاف الأشخاص سيأتون هذا الصيف إلى عسقلان للاستمتاع بهذا المعسكر المصغر، لاعبون شباب وآباؤهم وفريق ريال مدريد وسائحون وغيرهم".

ووفقا للمنظمين فإن هذه أول مرة يشارك بها ريال مدريد في حدث مثل هذا بإسرائيل، التي سافر إليها برشلونة الإسباني العام الماضي بكل نجومه.