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السفارة المصرية بالأردن تؤكد إصابة 8 مصريين في حريق مصنع وسط عمان

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السفارة المصرية بالأردن تؤكد إصابة 8 مصريين في حريق مصنع وسط عمان السفارة المصرية بالأردن تؤكد إصابة 8 مصريين في حريق مصنع وسط عمان

أكد المشرف على القسم القنصلي في السفارة المصرية بالأردن المستشار شريف مختار إصابة ثمانية مصريين في الحريق ، الذي اندلع صباح اليوم في مصنع وسط العاصمة الأردنية عمان ، من بينهم خمسة حالتهم خطيرة وحرجة ، وواحد حالته متوسطة فيما خرج الاثنان الآخران من المستشفى.

وأفاد المستشار مختار – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان – بأن وفدًا من السفارة المصرية في الأردن قام بزيارة المصابين في مستشفى البشير الحكومي للاطلاع على حالتهم الصحية، قائلًا ”إننا نتابع مجريات التحقيق في الحادث لضمان إنفاذ القانون والحصول على حقوق جميع المصابين”.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني الأردنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إصابة عشرة أشخاص من بينهم 6 مصريين إثر اندلاع حريق في مصنع بوسط عمان ، حيث تمكنت كوادر الدفاع المدني من إخماده فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مدير الإعلام والتثقيف الوقائي الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني الأردنية العميد فريد الشرع – للوكالة – إن المصابين العشرة هم 6 مصريين و4 أردنيين وأن حالة 4 منهم حرجة و3 متوسطة و3 بسيطة وأنه تم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن إلى التحقيق جار لمعرفة أسباب الحريق.
> أ ش أ

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