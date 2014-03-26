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إحالة 5 مُعلمين بقويسنا في المنوفية للتحقيق بسبب منعهم الطلاب من دخول المدرسة

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إحالة 5 مُعلمين بقويسنا في المنوفية للتحقيق بسبب منعهم الطلاب من دخول المدرسة إحالة 5 مُعلمين بقويسنا في المنوفية للتحقيق بسبب منعهم الطلاب من دخول المدرسة

_ارشيفة

قام عدد من معلمي مدرسة الثانوية الزراعية بقويسنا محافظة المنوفية صباح اليوم بإغلاق المدرسة فى وجهه الطلبة وتعطيل اليوم الدراسى احتجاجا منهم على استبعاد مدرس لاعتدائه على مدير المدرسة وإحالته للتحقيق .

تظاهر صباح اليوم العشرات من المدرسين إحتجاجا على فصل زميل لهم وإستبعاده عن العمل لتعديه لفظيا على مدير المدرسة ووفاة زميل أخر لهم قيل أنه توفى متأثر بالواقعة بعد إصابته بجلطة قلبية أودت بحياته متهمين مدير المدرسة بالتسبب فى موته.

وانتقل حماد عزب مدير إدارة قويسنا التعليمة للمدرسة وقرر إحالة 5 مدرسين للتحقيق والشئون القانونية والنيابة الإدارية بعد إعتداء مدرس منهم على مدير المدرسة وذهابه لمستشفى قويسنا وتحرير محضر ضد مدير المدرسة يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب كما قرر إستبعاد مدير المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات.

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