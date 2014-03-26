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انتقادات لقرار “زعزوع” بإغلاق فندقين في “شرم الشيخ” بسبب اتهامات التحرش

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انتقادات لقرار “زعزوع” بإغلاق فندقين في “شرم الشيخ” بسبب اتهامات التحرش انتقادات لقرار “زعزوع” بإغلاق فندقين في “شرم الشيخ” بسبب اتهامات التحرش

هشام زعزوع وزير السياحة

واجه قرار هشام زعزوع وزير السياحة الخاص بإغلاق فندقين بشرم الشيخ انتقادات عنيفة وسط القطاع السياحي، حيث أعرب عدد كبير من العاملين بالسياحةعن استنكارهم للقرار ووصفوه بالقرار بالمتسرع والغير مدروس وإدانه للفندقين دون انتهاء التحقيقات واعتبروا القرار مجرد خطوة لإرضاء للسياح البريطانيين السوق الوحيد المستمر فى جلب سياح انجليز لشرم الشيخ.

قال أحمد الشيخ صاحب مكتب سفاري ورحلات انه يجب الاهتمام بتدريب العاملين بالسياحة للتعامل مع هذه المواقف مشيرا الى ان السياحة بشرم الشيخ اصبحت سوق للسياحة الرخيصة والعمالة الغير مدربة التي تتقاضى اجور ضعيفة.

وأضاف الشيخ ان هناك نوع من السياح يدعى أي مشكلة للفندق الذى يقيم به لا خذ تعويضات بواسطة محامين التعويضات في بلادهم.

ووصف هشام محيي نقيب المرشدين السياحين بجنوب سيناء قرار وزير السياحة بغلق الفندقين بالخاطئ، مشيرًا إلى أنه  لبريطانيا حيث انه اصدره بدون تحقيق .

وأضاف محيى الى انه لابد من اتخاذ اجراءات رادعة ضد أي نوع من التحرش للسائحين وخاصة في خليج نعمة وضد الخرتجية.

وانتقد أيمن المحمدي مدير فندق سياحي بشرم الشيخ قرار وزير السياحة الذى اضر بسمعة السياحة بشرم الشيخ رغم عدم انتهاء التحقيقات مشيرا الى انه لابد من اتخاذ اجراءات لحماية العاملين بالسياحة من بعض نوعية السياح الباحثين عن التعويضات والقاء التهم جزافا بدون دليل للحصول على التعويضات مشيرا الى ان هناك فنادق تدفع ملايين بسبب تلك الشكاوي .

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