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عادل سرحان.. من أمريكا إلى دبي

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عادل سرحان.. من أمريكا إلى دبي عادل سرحان.. من أمريكا إلى دبي

بعد النجاح الباهر الذي حققه فيلمه "بيترويت" خلال عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سلط الضوء على قضية العنف المنزلي، قرر المخرج اللبناني المعروف عادل سرحان نقل مقرّ إقامته إلى دبي، معتبراً أنها نقطة وصل بين مختلف المدن التي يسافر إليها ويرتبط فيها بأعمال دائمة مثل بيروت وديترويت والعواصم الخليجية.
وينشغل المخرج عادل سرحان حالياً بتجهيز مكتبه في دولة الإمارات والذي سيؤسس فيه إلى جانب عمله كمخرج أفلام وفيديو كليب، توجهات فنية مختلفة وأفلام تصب في صالح خدمة المجتمع والعمل الفني التوعوي.
وعن ذلك قال عادل: تعدّ دبي مدينة عالمية ومركزاً للأعمال النشطة على الدوام، كما أنها آمنة ومركز التقاء العديد من النجوم، وأجد سهولة في السفر عبرها دوماً لمتابعة أعمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وبيروت. من هنا جاءت فكرة استقراري فيها لاسيما أنني كنت مقيماً هنا منذ سنوات وما زلت أحتفظ بتجربة جميلة عن هذه المدينة العصرية.

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سيدتي