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محافظة القاهرة: إزالة تعديات على 23 فدانا بمدينة قباء بحى السلام

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محافظة القاهرة: إزالة تعديات على 23 فدانا بمدينة قباء بحى السلام محافظة القاهرة: إزالة تعديات على 23 فدانا بمدينة قباء بحى السلام

قامت أجهزة محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وتجهيز المعدات لإخلاء الأرض من أية تعديات واستعادتها من المخالفين، حيث جارى حاليا أعمال إزالة تعديات على أرض أملاك دولة مساحتها 23 فدانا بمدينة قباء التابعة لحى السلام أول.

وذلك فى إطار النشاط المكثف الذى تشهده أحياء العاصمة فى ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء تنفيذاَ لتعليمات د.جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، المشددة لرؤساء الأحياء بالتصدى مباشرة وبحسم لكافة أشكال مخالفات البناء بدون ترخيص، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها، وإعادة الانضباط للشارع القاهرى بوجه عام .

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