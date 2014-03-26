القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم

نظراً لتوقعات استمرار هطول الامطار، تعلن القرية العالمية عن إغلاق أبوابها اليوم الموافق 26 مارس 2014، وذلك بعد ات تم عقد اجتماع الامن والسلامة من قبل لجنة تأمين الفعاليات مع كل من إدارة القرية العالمية وإدارة الدفاع المدني وشرطة دبي بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية.

اتخذت إدارة القرية العالمية والجهات المختصة هذا القرار حفاظاً على سلامة الآلاف من الزوار والعاملين والمستثمرين بها. وستتابع الإدارة عن قرب الأحوال الجوية والتقارير الصادرة من الجهات المختصة خلال الساعات المقبلة وستطلعكم على المستجدات اللازمة.

يرجى الملاحظة بأن قرار الإغلاق سيكون لليوم فقط، على أن يتم إخطاركم بالمستجدات المتعلقة بيوم غد، الخميس 27 مارس 2014 لاحقاً.