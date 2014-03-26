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شرطة أبوظبي تتلقى 1040 بلاغاً مرورياً ساعات الأمطار

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شرطة أبوظبي تتلقى 1040 بلاغاً مرورياً ساعات الأمطار شرطة أبوظبي تتلقى 1040 بلاغاً مرورياً ساعات الأمطار

تلقت غرفة العمليات في شرطة أبوظبي؛ خلال ساعات سقوط الأمطار اليوم "الأربعاء" من ساعات الصباح حتى الثانية عشرة ظهراً 1040 بلاغاً مرورياً  في  أبوظبي  والعين، من بينها 816 بلاغاً في أبوظبي و224 بلاغاً في العين .

كما تلقت غرفة العمليات أمس "الثلاثاء" 2156 بلاغاً مرورياً من بينها 1828 بلاغاً في أبوظبي و328 بلاغاً في العين.

ودعا المقدم علي مفتاح العرياني، رئيس قسم العمليات المركزية في إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، سائقي المركبات إلى دعم مبادرة السلامة المرورية أثناء التقلبات الجوية التي أطلقتها مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي؛ بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال توخي الحذر والقيادة بتأنٍ وخفض السرعات في حالات الأمطار أو تشكل الضباب؛ للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق .
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