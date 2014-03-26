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جامعة الاسكندرية تبحث إقامة مدينة تعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة‎

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جامعة الاسكندرية تبحث إقامة مدينة تعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة‎ جامعة الاسكندرية تبحث إقامة مدينة تعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة‎

أستقبل الدكتور أسامة ابراهيم رئيس جامعة الاسكندرية ، صباح اليوم الأربعاء،  الدبلوماسى السعودي السابق يوسف صابر الحباب، وصاحب مجموعة مدارس لذوى الاحتياجات الخاصة ساعدت أبحاثها التطبيقية فى تعليم وعلاج واندماج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع .

وتأتي الزيارة لمناقشة إقامة مشروع لمدينة تعليمية علاجية أندماجية لذوى الاحتياجات الخاصة فى تشتمل على مجمع مدارس وجامعة ومستشفى وسكن داخلى بحيث تكون الأولى من نوعها فى المنطقة العربية .

وأشار رئيس الجامعة أن الجامعة ترحب بالتعاون فى هذا المشروع الضخم على أرض الاسكندرية بالتعاون مع جامعة الاسكندرية لخدمة أبناءنا ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم والعلاج والاندماج فى المجتمع .

وأضاف أن الجامعة تزخر بالعلماء والأساتذة المتخصصين فى هذا المجال بكليات الطب البشرى ورياض الأطفال والتربية وغيرها وأن هذا التعاون سيفتح المجال لتنشيط السياحة العلمية للتعليم بالجامعة والمستشفى التخصصى ، واستقبال أبناء المصريين والعرب من ذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى تعليم وعلاج واندماج أبنائهم ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعليم .

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