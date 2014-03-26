رصف المنطقة الصناعية بقويسنا وسداد مديونية محطة الصرف الصحي

عقد الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، إجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا لبحث مذكرة مديرية الأسكان بخصوص تمهيد ورصف شوارع المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا عن طريق اسنادها الى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بقيمة 38 مليون جنيه وقد وافق المجلس على اسناد الاعمال للشركة.

وقرر المجلس سداد مديونية المحافظة للشركة المنفذة عن الاعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية بقويسنا بقيمة 10968070.5 جنيها .

كما وافق مجلس الادارة على التنازل المقدم من المواطن محمد طه عبد الحميد انور عن الورشة رقم 14 بالدور الارضى بالمرحلة الاولى بمساحة 32.18 م للسيد عطية محمد موسى عطية لاستكمال نشاطه وهو مسطحات كونتر وأخشاب.

أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى على دعم المحافظة الكامل للمستثمرين للنهوض بالمحافظة مشيرا الى أهمية تكاتف الأيدى و تضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى المنطقة الصناعية بقويسنا والنهوض بها على كافة المستويات والأصعدة وذلك لاهميتها و دورها الحيوى في دفع عجلة الانتاج وإحداث تنمية اقتصادية بالمحافظة.