أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رصف المنطقة الصناعية بقويسنا وسداد مديونية محطة الصرف الصحي

Google+ Print
رصف المنطقة الصناعية بقويسنا وسداد مديونية محطة الصرف الصحي رصف المنطقة الصناعية بقويسنا وسداد مديونية محطة الصرف الصحي

جانب من الإجتماع

عقد الدكتور أحمد فوزى، محافظ المنوفية، إجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا لبحث مذكرة مديرية الأسكان بخصوص تمهيد ورصف  شوارع المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا عن طريق اسنادها الى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بقيمة 38 مليون جنيه وقد وافق المجلس على اسناد الاعمال للشركة.

وقرر المجلس سداد مديونية المحافظة للشركة المنفذة عن الاعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية بقويسنا بقيمة 10968070.5  جنيها .

كما وافق مجلس الادارة على التنازل المقدم من المواطن محمد طه عبد الحميد انور عن الورشة رقم 14 بالدور الارضى بالمرحلة الاولى بمساحة 32.18 م للسيد عطية محمد موسى عطية لاستكمال نشاطه وهو مسطحات كونتر وأخشاب.

أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى على دعم المحافظة الكامل للمستثمرين للنهوض بالمحافظة مشيرا الى أهمية تكاتف الأيدى و تضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى المنطقة الصناعية بقويسنا والنهوض بها على كافة المستويات والأصعدة وذلك لاهميتها  و دورها الحيوى في دفع عجلة الانتاج وإحداث تنمية اقتصادية بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "