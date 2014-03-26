زوجة عمر الحريري: عادل إمام أناني ولم يعزّني بزوجي

بعد اندلاع حريق في شقة الفنان الكوميدي سعيد صالح الذي أصبح من دون مأوى، توقّع كثيرون أن يكون الفنان عادل إمام، صديق عمره الذي شاركه في مسرحية "مدرسة المشاغبين"على مدى سنوات عدا عن مجمل الأعمال الفنية التي جمعتهما، توقعوا أن يكون هو أول من يمد له يد العون له.

عادل إمام الذي تقاعس عن مساعدة زميله تعرّض لهجوم شرس، إذ وصفه الناقد طارق الشناوي بالـ"زعيم الأونطة"، لأنه اكتفى بالاتصال بسعيد صالح ليطمئن عليه.

فقد هاجم الناقد المصري عادل إمام، الذي أسماه بالفنان الملياردير، وقال إن سعيد صالح كان يحتاج إلى المال وليس إلى مجرد كلام.

وتعليقا على كلام طارق الشناوي الذي أثار ضجة بعد نشره على الفايسبوك، أعلنت الفنانة المغربية رشيدة زوجة الفنان الراحل عمر الحريري أن عادل إنسان يعيش لنفسه فقط، وأنه لم يكلف نفسه ولو مكالمة لتعزيتها في زوجها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"