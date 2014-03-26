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اشتباك بالأيدي وإصابات أثناء تصوير مسلسل "الصياد"

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اشتباك بالأيدي وإصابات أثناء تصوير مسلسل "الصياد" اشتباك بالأيدي وإصابات أثناء تصوير مسلسل "الصياد"

شهد تصوير مسلسل "الصياد" الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف ودينا فؤاد وأحمد صفوت، مشادات كلاميّة عديدة أثناء تصوير العمل بين العمال المشاركين في المسلسل وأفراد أمن نادي الصيد، الذي يدور التصوير بداخله.
وقد تطورت المشادات إلى اشتباكات بالأيدي أسفرت عن إصابة أربعة أفراد من الطرفين بإصابات طفيفة، وقد قيل أن مرافقي دينا فؤاد هم من تسببوا في الحادث، إلا أن منتج المسلسل خالد حلمي قال إنه لا علاقة لدينا بالحادث، لأنها لم تكن موجودة في هذا اليوم، لعدم ارتباطها بتصوير أي مشهد، وأكد أن دينا في الأساس ليس لديها مرافقين.

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