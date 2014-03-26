وائل شرف ينجو من الموت مجدّداً

للمرة الثانية خلال فترة الأحداث في سوريا تُلاحق شائعة الموت الفنّان السّوري وائل شرف، حيث تناقلت مواقع الكترونيّة سوريّة، وصفحات "الفيسبوك" صباح يوم أمس الثلاثاء، خبر تعرّض شرف لعيار ناري طائش أثناء عودته من تصوير "باب الحارة" بأجزائه الجديدة.

الفنّان وائل شرف نفى شائعة مقتله، وأكّد أنّه فوجىء بالكم الهائل من الاتصالات التي وردته من قبل صحفييّن سورييّن وعرب، للتأكّد أنّه لا يزال على قيد الحياة.

وفي السّياق ذاته، تداولت وسائل إعلام منذ عامين تقريباً خبر وفاة شرف، حيث ادّعت أنّه وأفراد من عائلته لقوا مصرعهم، بقصف من الطائرات الحربية السورية عليهم أثناء فرارهم من مدينة حلب إلى تركيّا.

يُشار إلى أنّ وائل شرف جسّد دور "العقيد معتز" على مدى الخمسة أجزاء الفائتة من "باب الحارة"، وفي الأجزاء الجديدة سيقع "العقيد" في غرام فتاة يهوديّة أتت مع أهلها إلى الحارة حديثاً، وتجسّد دورها الفنّانة السّوريّة كندة حنّا.

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