"سيدتي" في كواليس تصوير "killer karaoke" "غني لو تقدر" بالعربي في لبنان

لبت "سيدتي" دعوة من مؤسسة أبوظبي للإعلام لحضور إحدى حلقات برنامج "killer karaoke" في لبنان بمنطقة جونيه، والذي سيعرض على قناة أبوظبي الأولى ويقدمه الممثل المصري أحمد الفيشاوي والممثلة والمذيعة اللبنانية سنتيا خليفة.

في اليوم التالي على وصولنا، ذهبنا إلى موقع التصوير، وحضرنا حلقة كانت مليئة بالمرح والضحك، فقد أبدع فيها أحمد الفيشاوي رقصاً و"تعذيباً" في المشارك السعودي مهند سليمان الجميلي، الذي كان يغني وهو يتأرجح على الأرجوحة، وفجأة أسقطوه في حوض مياه مثلجة، وكان أحمد يرمي ألواحاً من الثلج داخل الحوض، والمشارك يصرخ من شدة البرد، ولكنه استمر في الغناء.. وفي اليوم التالي ذهبنا مرة أخرى إلى موقع التصوير وفي هذه الحلقة شاهدنا مجموعة من الثعابين في الحوض ذاته تنتظر المتسابقة التي كانت لا تكف عن الصراخ.

اجتمعت وسائل الإعلام مع مقدمي البرنامج، في جلسة شبيهة بجلسة الأصدقاء، تخللها المزاح والضحك، تحدثوا فيها عن خبايا وكواليس البرنامج.

المزيد من التفاصيل والحوارات والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي".