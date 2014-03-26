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بعد زواج 10 أعوام غوينيث بالترو وكريس مارتن ينفصلان

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بعد زواج 10 أعوام غوينيث بالترو وكريس مارتن ينفصلان بعد زواج 10 أعوام غوينيث بالترو وكريس مارتن ينفصلان

يبدو أن هذا العام سيشهد انفصالات تاريخية لمشاهير العالم. فبعد زواج ناجح استمر 10 أعوام، أعلنت الممثلة الأمريكية Gwyneth Paltrow وزوجها النجم البريطاني Chris Martin انفصالهما.

وقد اختار النجمان أن يُعلنا هذا الخبر عبر موقع Gwyneth، في بيانٍ مشترك، كانت بدايته: "بحزن شديد، اتخذنا قرار الانفصال"، ثمّ ورد فيه أنّهما سعيا طوال أكثر من عام كي تستمرّ علاقتهما، لكنهما وصلا إلى خلاصة مفادها أنّه على رغم حبّهما لبعضهما كثيراً إلا أنهما سيبقيان منفصلين، وتعهّدا بالاهتمام بولديهما، وطلبا احترام خصوصية العائلة في هذه المرحلة الصعبة.

وقد انتهى البيان بالقول: "مع كلّ الحب Gwyneth وChris".

وقد تردّد سابقاً كثيراً أنChris ّ على تربية ولديه في بريطانيا وترك أمريكا، بعدما تبيّن له أنه ليس قادراً على تحمل الحياة الأمريكية، وهو بات يعيش حالة من البؤس الشديد، الذي يسبّب الكثير من المشاكل بينه وبين Gwyneth.

يُذكر أنّ Gwyneth Paltrow، البالغة من العمر 41 عاما،ً وChris Martin البالغ من العمر 37 عاماً، تزوّجا في 5 كانون الأول عام 2003، ولديهما ابنة تُدعى Apple(9 أعوام) وابن يُدعى Moses (7 أعوام).

 

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