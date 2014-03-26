اليوم.. "الشباب" تسلم 3 دفعات من منح تمويل المشروعات الصغيرة

تقوم وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بتوزيع المنح المالية المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب للأعوام 2011 و2012 و2013، وذلك بحضور على هارونا بوراما سكرتير عام منظمة "مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية Confejes".

وتشهد احتفالية تسليم المنح، المقرر إقامتها اليوم، بمقر وزارة الشباب والرياضة، توزيع الدفعة الأولى والثانية والثالثة من المنحة المخصصة لعدد 21 شابا وفتاة لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، بإجمالى 17196 يورو كمنحة مالية لا ترد.

ومن جانبه، قال المهندس خالد عبد العزيز، أن تلك المنح تأتى فى إطار تشجيع الشباب على امتلاك وإدارة مشروعهم الخاص من أجل المساهمة فى القضاء على البطالة، مضيفاً أن المشروعات الفائزة بالمنحة تشمل أكثر من مجال منه المشغولات اليدوية والإنتاج الحيوانى ومنتجات الألبان ومنحل للعسل، وصناعة الثلج وخدمات الجرافيكس والكمبيوتر وإنتاج الشموع وتربية الأرانب والخياطة وإنتاج المخبوزات.

جدير بالذكر، أنه تم تنظيم دورة تدريبية لعدد من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات حول كيفية إعداد دراسة جدوى وإدارة مشروع صغير، وتم عقد لجنة متخصصة من جانب وزارة الشباب والرياضة والصندوق الاجتماعى للتنمية لتحديد أفضل الدراسات المقدمة من الشباب المشارك بالدورة، وإرسالها إلى لجنة تحكيم دولية بمنظمة "Confejes" لتمويل أفضل المشروعات من خلال منح لا ترد.