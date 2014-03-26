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برشلونة مستعد لرفع راتب ميسي إلى 336 الف استرليني اسبوعيا

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برشلونة مستعد لرفع راتب ميسي إلى 336 الف استرليني اسبوعيا برشلونة مستعد لرفع راتب ميسي إلى 336 الف استرليني اسبوعيا

(/أ ش أ/) - أعرب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بورتوميو عن استعداده لتقديم عقد جديد لنجم الفريق الارجنتينى ليو ميسي تزيد قيمته على 336 الف جنيه استرليني اسبوعيا فى أعقاب الأهداف الثلاثة التى سجلها فى الكلاسيكو الاخير أمام ريال مدريد للإبقاء عليه فى صفوف الفريق.

ويبدو ميسى فى طريقه لأن يصبح أعلى لاعب أجرا فى تاريخ برشلونة حيث يسعى النادي والعالم لضمان بقائه على المدى الطويل قبل أن يخوض نهائيات كاس العالم القادمة مع منتخب الأرجنتين فى البرازيل.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الاربعاء فى تقرير لها من برشلونة أنه على الرغم من أن ميسى وقع بالفعل عقدا يمتد حتى عام 2018 فإن وضعه كنجم يعني أنه تمكن من إجبار رئيس النادى الجديد على التفاوض من أجل توقيع عقد معدل بعد ستة اشهر فقط على توقيع العقد السابق.

ويدرك برشلونه أن الأندية الأكثر ثراء فى العالم مستعدة لرفع سقف رواتبها مما يعنى أنه بوسعها ضم ميسى وهذا امر لا يمكن ان يخاطر بحدوثه بارتوميو.

ويريد ميسى أن يكون راتبه أعلى من راتب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وواين روني نجم مانشستر يونايتد.

ويعتقد أنه يطالب مرتبا أساسيا يبلغ 336 الف استرليني اسبوعيا مع الحصول على كامل قيمة استغلال صورته واسمه دون ان يحصل النادى على اي نسبة.

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