صورة - بايرن يتخطى الـ1000 تمريرة في مباراة التتويج

نجح فريق بايرن ميونيخ في تخطي حاجز الـ1000 تمريرة أمام هيرتا برلين في المباراة التي شهدت تتويج البافاري بلقب الدوري قبل 7 جولات من المسابقة.

ومرر بايرن 1078 تمريرة نجح لاعبو الفريق في إيصال الكرة لزملائهم 1004 مرة بمعدل نجاح 93.1% في ظل استسلام تام من لاعبي هيرتا برلين.

واستحوذ بايرن على الكرة طوال أحداث المباراة بنسبة 82.4% مقابل 17.6% فقط لأصحاب الأرض هيرتا برلين.

يذكر أن بايرن ميونيخ قد حقق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي بعد أن تغلب على هيرتا برلين 3-1 بأهداف توني كروس وماريو جوتزه وريبري.