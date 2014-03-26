كيشي مدرب نيجيريا: لا أهتم بالانتقادات

(/أ ش أ/) - أعلن ستيفان كيشي مدرب منتخب نيجيريا أنه ليس خائفا من الانتقادات التى توجه لأساليبه فى أداء المباريات واختياراته للاعبين وقراراته بشأن منتخب النسور الخضراء.

وقال فى حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي.): "سأتجاها كل مايتردد فى الصحافة ووسائل الإعلام من انتقادات طالما انا المدير الفني للفريق".

واضاف كيشي "هذه هى الحياة ولن يكون الجميع مثلك. لذا من أكون لكي أقلق بشأن من يحبون او يكرهون ستيفان كيشي؟ لا أهتم طالما ان عائلتى تحبني وطالما اؤدي عملي جيدا".

وتابع "طالما ظللت قادرا على رسم بسمة على وجه شخص ما كل يوم، فأنا سعيد.. أشكر الله على ما أفعله لأن هذه المهنة تسعد الكثيرين".