تنس - موراي يصطدم بديوكوفيتش

(/أ ش أ/) - يواجه البريطاني آندي موراي الصربي نوفاك ديوكوفيتش مساء اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لبطولة ميامي لتنس الأساتذة.

وتخطى موراي أمس الثلاثاء الفرنسي جو ويلفريد تسونجا بمجموعتين دون رد كانت نتيجتهما 6/4 و 6/1، بينما تخطى ديوكوفيتش الاسباني تومي روبريدو بنتيجة 6/3 و 7/5.

يذكر أن موراي هو حامل لقب بطولة العام الماضي بعد تغلبه في النهائي على الإسباني دافيد فيرير.

وابتعد المصنف الأول في بريطانيا عن منصات التتويج منذ شهور بعد العملية التي أجراها في ظهره، والتي أبعدته عن مستواه لفترة ليست بالقصيرة.