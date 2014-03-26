فينجر يرفض الاستسلام في صفقة بيندر

(/أ ش أ/) - يستعد أرسنال الإنجليزي للقيام بمحاولة أخرى لضم لارس بيندر لاعب نادى باير ليفركوزن الألماني بعد أن فشل فى ضم اللاعب فى الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن المدير الفني الفرنسى للمدفعجية أرسين فينجر وفريقه المعاون مقتنعين تماما باللاعب الالماني الدولي.

ويرى فينجر مميزات هائلة في بيندر يستطيع تقديمها لأرسنال من خلال جهده البدني الكبير.

وكان أرسنال قد أخفق فى محاولة ضم بيندر مقابل 19 مليون جنيه استرليني، ولكن يرفض فينجر الاستسلام ويسعى لإحضار اللاعب صاحب الـ24 عاما لاستاد الإمارات.

ويحضر فينجر، نفسه لضم اللاعب كبديل لمايكل ارتيتا حيث أن لاعب إيفرتون السابق وصل لعامه الـ32، وبات قريبا من إنهاء مسيرته مع المدفعجية بحسب التقرير.