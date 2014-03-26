أنشيلوتي يلعب بتحفظ ضد سيليفيا باستخدام إيارمندي

ينوي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اللعب بثلاثي ارتكاز ضد سيفيليا مساء اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يدخل المباراة بعد أيام من خسارة الكلاسيكو ضد برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب سانتياجو برنابيو.

ويغيب أنخل دي ماريا عن ريال مدريد في مباراة سيفيليا بالإضافة إلى المطرود في الكلاسيكو سيرخيو راموس.

ويضمن رافايل فاران المدافع الفرنسي مشاركة بيبي الخط الخلفي في ريال مدريد مكان راموس، لكن السباق على مكان دي ماريا محتدم.

ويأتي أسير إيارمندي الارتكاز القادم لريال مدريد من سوسيداد في طليعة المرشحين لأخذ مكان دي ماريا.

ويتفوق إيارا على إسكو في حسابات أنشيلوتي، الذي يخشى اللعب بخطوط مفتوحة أمام سيفيليا وتلقي خسارة قاصمة.

ريال مدريد يتشارك مع أتليتكو في صدارة الليجا، وإن انتهى الأمر على هذا الحال سيخسر الميرنجي اللقب بسبب نتائجه المباشرة مع رفاق دييجو كوستا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.