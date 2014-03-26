تاتا: كنت أستمتع بالكلاسيكو وأنا في الأرجنتين

الآن لا يستمتع جيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة بالكلاسيكو، وقد أصبح مدربا في البلوجرانا.

تاتا كان في الأرجنتين، قبل الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي ليحتل موقع تيتو فيلانوفا الذي رحل للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تاتا: "كنت أستمتع بالكلاسيكو حين كنت في الأرجنتين كمشاهد عادي".

وتابع "لكن هنا وجدت الناس تفعل أشياء تخالف ما ظننته".

وأضاف "كنت أظن الناس في إسبانيا تتحدث في كرة القدم والأمور الفنية بشكل أكبر من الأزمات والمشاكل".

وكان برشلونة قد فاز على ريال مدريد بنتيجة 3-2 مشعلا سباق الدوري الإسباني.

ريال مدريد يتساوي في رصيد نقاطه مع أتليتكو، وخلفهما برشلونة بنقطة واحدة.