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أردوغان يكشف عن وجهه القبيح بعد أوامره بإعداد فضيحة جنسية لزعيم معارض

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أردوغان يكشف عن وجهه القبيح بعد أوامره بإعداد فضيحة جنسية لزعيم معارض أردوغان يكشف عن وجهه القبيح بعد أوامره بإعداد فضيحة جنسية لزعيم معارض

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

بدأت المواقع الإلكترونية بتركيا ، في بث التسجيل الصوتي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ، وهو يوجه تعليمات لإعداد مؤامرة ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني السابق دنيز بايكال ، عن طريق نشر شريط جنسي مصور له مع إحدى النائبات عن حزبه على العديد من المواقع ومن بينها “يوتيوب”.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة سوزجو اليسارية التركية اليوم الأربعاء أن التسجيل الصوتي انتشر اليوم على العديد من المواقع قبل أربعة أيام من الانتخابات المحلية المقرر لها 30 مارس الجاري.

وأضاف موقع الصحيفة ، أن أردوغان كان قد اتهم خلال الأيام القليلة الماضية في العديد من خطاباته أمام مؤتمرات جماهيرية حاشدة من أنصاره حركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن بالتورط في هذه الفضيحة الأخلاقية التي دفعت بايكال للاستقالة من رئاسة الحزب المعارض.

أ ش أ

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