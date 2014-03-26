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جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بـ”دجوي” القليوبية

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جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بـ”دجوي” القليوبية جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بـ”دجوي” القليوبية

إنتقلت القافلة البيطرية، ضمن الأسبوع الاقليمى السابع لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، لقرية دجوى، برئاسة الدكتور محمد مرسى، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عبد العظيم محمد، الاستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجى، والدكتور اشرف محمد، المدرس المساعد بقسم طب وجراحة الخيول، وعدد من طلبة الكلية .

ولاحظت الحملة إنتشار بعض الأمراض أهمها مرض “الجرب والحمى القلاعية والديدان والصعوبة فى الجهاز التنفسى بالإضافة الى حالات الاسهال ” وقد تم توقيع الكشف على اكثر من 30 حالة.

ولاقت القافلة ترحيباً من الأهالى وأكد الأطباء المشاركون بالقافلة على إستعدادهم التام لتقديم أفضل الخدمات البيطرية للأهالى.

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