إعلان الكويت يدعو لمقاومة الإرهاب بكافة أشكاله

دعا اعلان الكويت الذي تلاه خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتي إلى وضع حد عاجل لسباق التسلح وعقد مؤتمر دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من الأسلحة النووية ومقاومة الإرهاب ووقف النشر والترويج الإعلامي لإزدراء الأديان ونشر العنف ودعم الإرهاب.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الزام إسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الأسلحة النووية والعمل على تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية، معربا في الوقت نفسه عن ترحيبه بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموع 5+1 مع إيران في نوفمبر 2013 باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأدان إعلان الكويت الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها…داعيا في الوقت نفسه إلى العمل الجاد على مقاومة الإرهارب واقتلاع جذوره.

> وطالب بوقف كافة الترويج الإعلامي للافكار الإرهابية أو التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية وإزدراء الاديان والمعتقدات ،مؤكدا على دعم الكويت للتضامن العربي واعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي المشترك بوصفه الركيزة الاساسية لتعاون العربي من خلال زيادة الترابط في الهياكل الانتاجية في الوطن العربي.

أ ش أ