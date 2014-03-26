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المالية : 205 مليارات جنيه إصدارات الأوراق المالية خلال الربع الرابع 2013 / 2014

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المالية : 205 مليارات جنيه إصدارات الأوراق المالية خلال الربع الرابع 2013 / 2014 المالية : 205 مليارات جنيه إصدارات الأوراق المالية خلال الربع الرابع 2013 / 2014

وزارة-المالية

أصدرت وزارة المالية الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي 2013 /2014، لتبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليارات جنيه مقابل 203 مليارات جنيه الربع الماضي.

وأشارت المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن إصدارات السندات تبلغ حوالي 30% من إجمالي الإصدارات، وهي نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها الوزارة والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.

وأوضحت أنها تلتزم بإستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل هذا، بالإضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة 1.5 سنة.

وذكرت أن عمر الأوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 1.72 سنة في نهاية مارس 2014 مقابل 1.55 في نهاية ديسمبر 2013 و 1.33 سنة في نهاية ديسمبر 2012، نظرا لسياسة إدارة الدين العام في إصدار نسبة أكبر من السندات مقابل الأذون ، وارتفاع عمر الدين أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى 60.2 % بدلا من 65% في نهاية مارس 2014.

ومن المتوقع أن يصل عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية العام المالي 2013 /2014 وذلك في حالة ثبات كل العوامل الأخرى.

كما ترجع ارتفاع نسبة السندات هذا الربع كمحاولة من وزارة المالية لتحفيز السيولة بالسوق الثانوي للسندات الحكومية من خلال زيادة المعروض من السندات وبالتالي تخفيض علاوة السيولة مما يؤدي إلى خفض تكلفة تلك الأوراق.

أ ش أ

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