القمة العربية ترفض الاعتراف بـ”يهودية” إسرائيل

أكد اعلان الكويت الذي اصدره القادة العرب في ختام قمتهم في الكويت ، اليوم الاربعاء ، الرفض “المطلق” للاعتراف باسرائيل دولة يهودية ، و هو مبدأ تشترطه اسرائيل و يهدد بافشال الجهود الامريكية لايجاد حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

وأعرب “اعلان الكويت” الرفض القاطع و المطلق للاعتراف باسرائيل دولة يهودية.

كما دعا القادة العرب مجلس الامن الى “تحمل مسؤولياته … لحل الصراع” الاسرائيلي الفلسطيني على “اساس حل الدولتين بحدود 1967″.

ويصر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على اعتراف الدول العربية بيهودية دولة اسرائيل.

ودعا الاعلان ، مجلس الأمن إلى تحمل المسؤوليات والتحرك إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدوليتن على حدود عام 1967 وتنفيذ القرارات ذات الصلة بانهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967.

كما أدان اعلان الكويت، الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى والرفض محاولات الاسرائيلي الانتزاع الولاية الاردنية الهاشمية عنه، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونكسو بتحمل مسئوليته في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.