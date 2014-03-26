أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القمة العربية ترفض الاعتراف بـ”يهودية” إسرائيل

Google+ Print
القمة العربية ترفض الاعتراف بـ”يهودية” إسرائيل القمة العربية ترفض الاعتراف بـ”يهودية” إسرائيل

أمين الجامعة العربية الدكتور نبيل العربى

أكد اعلان الكويت الذي اصدره القادة العرب في ختام قمتهم في الكويت ، اليوم الاربعاء ، الرفض “المطلق” للاعتراف باسرائيل دولة يهودية ، و هو مبدأ تشترطه اسرائيل و يهدد بافشال الجهود الامريكية لايجاد حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

وأعرب “اعلان الكويت” الرفض القاطع و المطلق للاعتراف باسرائيل دولة يهودية.

كما دعا القادة العرب مجلس الامن الى “تحمل مسؤولياته … لحل الصراع” الاسرائيلي الفلسطيني على “اساس حل الدولتين بحدود 1967″.

ويصر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على اعتراف الدول العربية بيهودية دولة اسرائيل.

ودعا الاعلان ، مجلس الأمن إلى تحمل المسؤوليات والتحرك إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدوليتن على حدود عام 1967 وتنفيذ القرارات ذات الصلة بانهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967.

كما أدان اعلان الكويت، الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى والرفض محاولات الاسرائيلي الانتزاع الولاية الاردنية الهاشمية عنه، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونكسو بتحمل مسئوليته في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا