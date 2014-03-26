مسيرة بجامعة المنيا احتجاجاً علي الأحكام الصادرة ضد الإخوان

نظم عدداً من الطلاب بكلية الطب بجامعة المنيا ، تظاهره محدودة، أحتجاجاً علي الأحكام الصادره بحق المتهمين ، مرددين هتافات مناهضة للقضاء والقوات المسلحة والشرطة والمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ، رافعين إشارات رابعة .

وكان اﺗﺤﺎﺩ ﻃﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑالجامعة قد أعلن أستقالته أمس الثلاثاء ، ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﻑ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ 528 متهماً.

وكان العشرات من طلاب الأخوان قد قطعوا في ساعه متأخره من ليلة أمس الثلاثاء ،الطريق الزراعي مصر / أسوان أمام المدينة الجامعية بحي الأخصاص، ورشقوا قوات الأمن بالطوب والتي ردت عليهم بقنابل الغاز لتفريقهم، وأجبرتهم علي التراجع ودخول المدينة .